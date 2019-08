Red Hat lanciert OpenShift Service Mesh

Red Hat hat einen neuen Zusatz für OpenShift angekündigt, der in Kürze erscheinen soll, das "OpenShift Service Mesh". Service Mesh soll es stark vereinfachen, die Kommunikation zwischen containerisierten Apps beziehungsweise Microservices zu verwalten und zu sichern. Insbesondere sollen Entwickler von der Aufgabe befreit werden, die Kommunikationslogik in den Code jeder einzelnen App zu schreiben.ServiceMesh führt laut Red Hateine Kommunikations-Ebene ein, über die sämtliche Kommunikationen zwischen Apps einheitlich verwaltet werden können. Anpassungen und Änderungen sollen sehr schnell durchgeführt werden können, ohne dass am Code der betroffenen Apps etwas geändert werden muss.Service Mesh beruht auf dem Open-Source-Projekt Istios, so Red Hat, das mit Funktionen zum Tracing und zur Visualisierung von Kommunikationspfaden ergänzt wurde. (hjm)