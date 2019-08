Pentagon-Cloud: Oracle gibt nicht auf

Das Pentagon kann seinen zehn Milliarden US-Dollar schweren Grossauftrag zum Bau eines Cloud-Computing-Systems doch nicht plangemäss an Amazon oder Microsoft vergeben. Oracle kündigte an, erneut Berufung gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs einzulegen. Dabei beruft sich Oracle wiederholt darauf, dass der ursprüngliche Vergabeprozess des JEDI-Projektes illegal sei Bereits im Juli hatte der Datenbankriese eine Klage eingereicht weil das Verteidigungsministerium ihn im April seiner Ansicht nach unrechtmässig von dem riesigen Cloud-Beschaffungsauftrag ausgeschlossen hatte – und scheiterte.Im Projekt Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) sollen über die nächsten zehn Jahre Cloud-Ressourcen für das Departement of Defense beschafft werden. Das Volumen wird auf rund zehn Milliarden Dollar geschätzt. Die Ressourcen sollen vollumfänglich von einem Provider beschafft werden. Dies wurde bereits im Vorfeld von vielen Kritikern bemängelt. (nif)