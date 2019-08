"Höchste Risikostufe" – Apple schliesst Jailbreak-Lücke (erneut)

In Apples mobilem Betriebssystem wurden mehrere Schwachstellen gefunden. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vergibt die höchste Risikostufe 5. Die Schwachstellen erlauben es, beliebigen Programmcode mit Administratorrechten auszuführen.Ein entfernter, anonymer Angreifer könne mehrere Schwachstellen in Apple iOS ausnutzen, um einen Denial-of-Service-Zustand herbeizuführen, seine Privilegien zu erhöhen, um Root-Rechte zu erlangen, beliebige Dateien zu überschreiben und Informationen offenzulegen, führt das BSI aus. Ausserdem können Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden.Eine vollständige Liste der vielen CVE-Nummern gibt es beim BSI . Eine der Schwachstellen (CVE-2019-8605) wird mit dem publizierten Update iOS 12.4.1 gepatcht – dies allerdings nicht zum ersten Mal, wie unter anderem 'The Register' bemerkte. Der Konzern hatte die Lücke mit dem Update iOS 12.3 bereits behoben. Wie es passieren konnte, dass Apple die in iOS 12.3 behobene Lücke in iOS 12.4 wieder in das System brachte, bleibt unklar. (kjo)