Schweizer ICT-Stift gewinnt Silber an den Berufs-Weltmeister­schaften

Nicolas Ettlin (li) mit Manuel Schaffner (Foto: zvg)

Bryan Tabinas (Foto: zvg)

Zu einem Weltmeister-Titel an den WorldSkills reichte es den Schweizer ICT-Lernenden nicht ganz. Hingegen standen "traditionelle" Schweizer Lehrberufe wie Plattenleger und Bäckerin-Konditorin ganz zuoberst auf der Treppe.Aber ein 17-jähriger Informatiker-Lernender holte Silber für die Schweizer ICT-Branche und dies in überzeugender Manier: Der Genfer Informatiker Nicolas Ettlin erzielte den zweiten Rang in "Web Technologies".Er ist laut Mitteilung nicht nur der jüngste Schweizer Teilnehmende, sondern auch der einzige, der seine Berufslehre noch gar nicht abgeschlossen hat. Sein Arbeitgeber ist die CFPT École Informatique.Ettlins Experte war Manuel Schaffner von der gibb Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern.Eine Zertifikats-Auszeichnung für Exzellenz holte sich zudem der Konolfinger Bryan Tabinas in der Kategorie "IT Software Solutionsfor Business". Er ist bei gateway.one beschäftigt.Insgesamt holte die Schweiz 16 Medaillen, davon fünf WM-Titel. Im über alle Lehrberufe hinweg gewichteten Nationenranking belegte die Schweiz als beste europäische Nation den dritten Platz, hinter den überlegenen Chinesen und Koreanern. Insgesamt nahmen junge Berufsleute aus 63 Ländern an den WorldSkills in Kasan (Republik Tatarstan) teil. (mag)