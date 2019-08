Neue Mittel für Bestmile

In einer zweiten Finanzierungsrunde erhielt Bestmile 16,5 Millionen Dollar, um seine Führungsposition auf dem Markt zu stärken und sein Wachstum zu beschleunigen. Das EPFL-Spinoff bietet eine Flottenorchestrierungsplattform für Planung, Management und Optimierung sowohl selbstfahrender als auch normaler Fahrzeuge.Zu den Investoren gehören unter anderem Blue Lagoon Capital und TransLink Capital sowie Road Ventures, Partech, Groupe ADP, Airbus Venture und Serena, die sich bereits in einer erstenRunde beteiligt hatten.Rodney Rogers und Kevin Reid, die Partner von Blue Lagoon, wurden in den Verwaltungsrat von Bestmile aufgenommen, wobei Rogers den Vorsitz übernimmt."Die Reaktion des Marktes zeigt, dass die Technologie der Flottenorchestrierung ein entscheidender Faktor für die Leistung realer Mobilitätsdienste ist", so Rodney Rogers. "Dieser Bereich erlebt ein signifikantes Wachstum, und ich freue mich sehr, eine Rolle in der Erfolgsgeschichte von Bestmile zu spielen." (nif)