Interdiscount und Micro­spot haben einen neuen CIO

Marc Zesiger ist neuer Leiter IT bei Interdiscount und Microspot.

Marc Zesiger ist neustes Mitglied der achtköpfigen Divisionsleitung von Interdiscount und Microspot.

(Interessenbindung: Microspot ist ein Werbekunde unseres Verlags.)

Per 1. September wurde Marc Zesiger zum neuen IT-Leiter von Interdiscount und Microspot ernannt. Er folgt auf Frederik Thomas, der das Unternehmen bereits Anfang Sommer verlassen hatte. Interimistisch war CEO Pierre Wenger für den Bereich zuständig, wie das Unternehmen mitteilt.Zesiger arbeitete zuletzt bei der BLS, wo er ab 2010 als Leiter Applikationsmanagement und zuletzt als als Interims-CIO tätig war. Zuvor arbeitete der 41-Jährige bei ACS Solutions im Projekt Management und davor war er als Head of Security Operations bei United Security Providers tätigt. Er ist diplomierter Ingenieur FH in Informatik und hat den Master of Science in Business Administration absolviert.Die Divisionsleitung von Interdiscount und Microspot wurde Anfang Jahr um ein zusätzlichesMitglied erweitert. Dies mit dem Ziel, den Bereich Marktplatz neu zu integrieren und die bisher mit der IT verbundenen Bereiche Logistik und Service neu auszurichten, schreibt das Unternehmen zum Hintergrund. Mit der Neuausrichtung habe auch der IT-Bereich an Kraft gewonnen. IT und Technologie würden für Händler in Zukunft noch erfolgsentscheidender sein und aufgrund der wachsenden Ansprüche von Kunden und Nutzern, kombiniert mit einer sehr hohen Marktdynamik, werde dieser Unternehmensbereich nun noch stärker gewichtetBei Interdiscount konzentriere man sich derzeit auf den Cross-Channel-Ansatz , während bei Microspot die Neuausrichtung vom reinen ICT- und UE-Anbieter zu einem umfassenden Non-Food-Online-Einkaufszentrum im Fokus stehe. (kjo)