Fenaco tritt Digitalswitzerland bei

Die Fenaco Genossenschaft wird Mitglied von Digitalswitzerland und stärke damit ihre Bestrebungen im Bereich Smart Farming eine Vorreiterrolle einzunehmen, so eine Mitteilung. Die Genossenschaft werde sich im Branchen-Vertical "Life Science & Food" von Digitalswitzerland engagieren. Ziel sei es, eine möglichst übergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit der Land- und Ernährungswirtschaft im Bereich Digitalisierung zu fördern."Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischenPrivatwirtschaft, öffentlicher Hand sowie Forschung ist für das Smart Farming zentral", so Martin Keller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Fenaco Genossenschaft. Denn die Digitalisierung in Form von beispielsweise Agrar-Apps oder digitalen Marktplätzen brächten der Landwirtschaft zwar potenziell grossen Nutzen, aber jedes der Systeme steigere für die Landwirte auch die Komplexität. Als Genossenschaft wolle Fenaco ihre Mitglieder bei diesen Zukunftsthemen unterstützten. (kjo)