Studie: Was tut Ihr Arbeitgeber für Ihre Weiterbildung?

Helfen Sie Transparenz in der ICT zu schaffen, nehmen Sie an der Online-Umfrage teil.

Interessenbindung: Wir sind Medienpartner der FHNW-Studie und werden über die Resultate berichten.

Es war die grosse Botschaft des nationalen Digitaltags: Lebenslang Lernen ist nötig, um arbeitsmarktfähig zu bleiben. Man darf davon ausgehen, dass diese Botschaft gerade in der ICT-Branche längst angekommen ist.Unklar ist aber, ob und wie Informatiker das Thema Weiterbildung angehen und wie sie von Arbeitgebern dabei unterstützt werden.Diese Wissenslücke wollen Forscher der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW schliessen. Sie rufen ICT-Beschäftigte zur Teilnahmean einer Studie auf, welche fragt: Welchen Stellenwert hat die Weiterbildung an ihrem Arbeitsplatz?Nehmen Sie an der kurzen Online-Befragung teil, damit die Transparenz über die Weiterbildungspraxis vergrössert werden kann. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert insgesamt ca. 15 Minuten und der Fragebogen steht in deutsch, französisch, englisch und italienisch zur Verfügung: Zur Teilnahme (mag)