ICT-Dachverband gibt Wahlempfehlungen ab

12 Kandidaten sähe ICTswitzerland gerne im neuen nationalen Parlament. Sie erfüllen klare Kriterien.

Einige Abwesende

Der Dachverband der Schweizer ICT-Wirtschaft ICTswitzerland hat seine Wahlempfehlungen für den National- und Ständerat publiziert.4'664 Kandidierende für den Nationalrat und 177 für den Ständerat hätte man theoretisch danach beurteilen können, ob sie die Verbandsziele – "mehr ICT-Knowhow und Verständnis für die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung" – teilen.ICTswitzerland tat das nicht, sondern fokussiert auf Politiker, welche der Verband einschätzen kann, da sie sich heute bereits aktiv in den Leitungsgremien der ICT-Verbände und parlamentarischen Gruppen einbringen.Entsprechend bergen die Empfehlungen keine Überraschungen und die Kandidierenden stammen aus unterschiedlichen Parteien, wenn auch ausschliesslich aus der Deutschschweiz.Laut ICTswitzerland sind die empfehlenswerten Kandidaten der ICT-Wirtschaft folgende bisherigen Parlamentarierinnenund Parlamentarier (in alphabetischer Reihenfolge):• Marcel Dobler (FDP/SG), Präsident ICTswitzerland• Balthasar Glättli (GPS/ZH), Kernteam parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit (Parldigi)• Edith Graf-Litscher (SP/TG), Vorstandsmitglied asut, Kernteam parlamentarische Gruppe ePower, Co-Präsidentin Parldigi• Franz Grüter (SVP/LU), Vize-Präsident ICTswitzerland, Co-Präsident Parldigi• Nik Gugger (EVP/ZH), Kernteam Parldigi• Bernhard Guhl (BDP/AG), Kernteam ePower• Ruedi Noser (FDP/ZH), Kernteam ePower• Rosmarie Quadranti (BDP/ZH), Kernteam Parldigi• Kathy Riklin (CSV/ZH), Vorstandsmitglied SwissICT, Kernteam Parldigi• Christian Wasserfallen (FDP/BE), Kernteam Parldigi, Vorstandsmitglied ICT Berufsbildung SchweizNeue Kandidatinnen und Kandidaten:• Judith Bellaiche (GLP/ ZH), Geschäftsleiterin Swico• Stefan Nünlist (FDP/SO), Vorstandsausschuss ICTswitzerlandNicht auf der Liste finden sich weitere prominente Kandidierende aus der ICT-Wirtschaft, welche die Kriterien von ICTswitzerland nicht erfüllen. So Jacqueline Badran (SP/ZH, bisher), Mauro Tuena (SVP/ZH, bisher) oder Gerhard Andrey (GPS/FR) und Hannes Gassert (SP/ZH). (mag)