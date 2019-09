IT-Freelancer: Macht an Stundensatz-Umfrage mit!

Erneut führt Gulp eine Umfrage unter Schweizer IT-Freelancern durch. Die Teilnahme lohnt sich.

(Interessenbindung: Wir unterstützen als Medienpartner die Schweizer Gulp Freelancer Studie 2020.)

Im letzten Jahr führte Gulp erstmals eine Umfrage zum IT- und Engineering-Projektmarkt in der Schweiz durch. Nun ruft der Personaldienstleister zum erneuten Mitmachen auf.Ziel der Befragung ist es unter anderem, Stundensätze, Projektbedingungen und Leistungsanforderungen unter die Lupe zu nehmen. Ausserdem geht es darum herauszufinden, wie gross der Bedarf nach Freelancern ist und welche Berufsgruppen besonders gefragt sind. Die Ergebnisse der letzten Umfrage zeigen unter anderem, dass der Fachkräftemangel freiberuflichen IT-Schaffenden in die Hände spielt und Freelancer aus dem Security-Bereich die höchsten Stundensätze verrechnen können.DieUmfrage kann online in rund 10 Minuten ausgefüllt werden . Wer teilnimmt, erhält die Ergebnisse exklusiv vor Veröffentlichung.Wichtiger scheint uns, dass aussagekräftige Daten aus dem aktuellen Schweizer Projektmarkt gesammelt und aufgearbeitet werden. Diese bieten einen wichtigen Einblick in die Lage der IT- und Engineering-Freelancer in der Schweiz sowohl für die Freischaffenden selbst als auch für die Auftraggeber.Weitere Informationen sowie den Link zur Teilnahme gibt es online bei Gulp.