Linkedin führt Tool für "Skill Assessements" ein

Auf Linkedin kann man viele Skills eintragen, doch stimmen diese auch? Mit einem neuen Tool namens "Skill Assessements" will es das Businessnetzwerk seinen Benutzern ermöglichen, die in einem CV angegebenen Fähigkeiten und Kenntnisse zu testen und zu bestätigen. Das Tool werde ab sofort zur Verfügung gestellt, kündigte Linkedin in einer Mitteilung an.Mit kurzen, standardisierten Tests sollen Benutzer ihre Kenntnisse in verschiedenen Bereichen von Programmiersprachen über Photoshop bis Microsoft Excel nachweisen können. Wer im Test 70 Prozent oder mehr Punkte bei 15 bis 20 Multiple-Choice-Fragenerreicht, kann seinem Profil einen Badge "verifizierter Skill" hinzufügen. Liegt jemand darunter, wird kein Hinweis angezeigt. Linkedin will für diese Nutzer im getesteten Skill aber entsprechende Lernkurse freischalten.Das Tool wird mit 33 Skill-Tests gestartet, zu Adobe Acrobat, Microsoft-Office-Anwendungen, Java, Python, C++, CSS, HTML, Javascript, Ruby, GIT, Wordpress und mehr. Die "Skill Assessements" sollen sowohl Stellensuchenden als auch Unternehmen und Personalvermittlern zu Gute kommen, hofft Linkedin. In den nächsten Wochen werde das Angebot weiter ergänzt. (paz)