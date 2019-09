Nach Riesen-Leak: Eine Festnahme und ein Gesetz in Ecuador

Polizeibeamte Ecuadors haben den General Manager des IT-Beratungsunternehmens Novaestrat verhaftet, nachdem die Firma persönliche Daten fast der gesamten Bevölkerung des Landes online zugänglich gemacht hatte.Dies melden die zuständigen Behörden. Im Rahmen derselben Untersuchung wurde eine Hausdurchsuchung beim Manager durchgeführt und, so die Mitteilung, "elektronische Geräte, Speicher und Unterlagen beschlagnahmt."Welche Vorwürfe gegen den Verhafteten erhoben werden, ist noch offen. Illegal verwendet wurden die Daten offenbar nicht. Ebenfalls unklar ist, wie Novaestrat an diese Daten gelangt ist, bis anhin scheint dies legal geschehen zu sein. Persönliche Daten von mehr als 20 Millionen toten und lebenden Erwachsenen sowie Kindern wurden auf einem ungesicherten Elasticsearch-Server durch die Security-Firma vpnMentorentdeckt.In einem Land mit einer Bevölkerung von über 16 Millionen Menschen wurden die Daten von fast jedem ecuadorianischen Bürger offengelegt. Inklusive offenbar den persönlichen Daten des ecuadorianischen Präsidenten Lenín Moreno sowie von WikiLeaks-Sprecher Julian Assange (dem Ecuador sieben Jahre lang politisches Asyl gewährt hatte).Der Server befindet sich laut Behördenmeldung in Miami und ist im Besitz des ecuadorianischen Unternehmens Novaestrat. Darauf fanden sich 18 GB Daten aus unterschiedlichen staatlichen und privaten Quellen. Die kleine Beratungsfirma ist spezialisiert auf Datenanalyse und Marketing.Gleichzeitig verkündete der Telekommunikationsminister Ecuadors, dass ein Gesetzesentwurf zum Schutz personenbezogener Daten, der seit Monaten in Arbeit ist, innerhalb von 72 Stunden an die Nationalversammlung geschickt werde. (mag)