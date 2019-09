Google Cloud gewinnt Deutsche Börse als Kunden

Nach Microsoft Azure auch Google Cloud: Das Finanzinstitut setzt in Sachen Public Cloud auf eine Multi-Vendor-Strategie.

Mit der Deutschen Börse kann Google Cloud einen gewichtigen Neukunden aus der Finanzbranche verkünden. Seit drei Jahren bereite sich der Finanzdienstleister auf die Migration in die Cloud vor und die "Cloud-first"-Strategie habe im vergangenen Jahr unter der Leitung von Christoph Böhm, Chief Information Officer & Chief Operating Officer, an Fahrt gewonnen, schreibt Thomas Kurian, CEO Google Cloud in einem Blogeintrag.Die Deutsche Börse verfolge eine Multi-Vendor-Strategie und setze auf "Google Cloud als Partner, um ihre Unternehmens-Workloads weiter effizient, sicher und konform zu modernisieren, zu entwickeln und zu betreiben", so Kurian. Der Google-Cloud-Chef nennt eine Reihe von Möglichkeiten, wie das Unternehmen von seinem Wechsel in die Cloud profitieren könne, geht aber nicht auf Details ein, welche Workloads, Applikationen oder Services das Finanzinstitutkonkret in die Google Cloud verlagern will.In einer Investoren-Präsentation vom Mai 2019 beschreibt die Deutsche Börse einige Eckpunkte der "Roadmap 2020" und damit der Public-Cloud-Strategie. Ein Vertrag mit Microsoft sei unterzeichnet und Gespräche mit weiteren Anbietern würden laufen, heisst es in der Präsentation. Noch 2019 will die Deutsche Börse Test-Systeme und Entwicklungsumgebungen in die Cloud migrieren. Und ab 2020 ist die Migration eines "substantiellen Anteils" der Business Applikationen und produktiven Workloads in die Public Cloud geplant.Für die Umsetzung der Cloud-Strategie investiert die Deutsche Börse laut Roadmap einen hohen zweistelligen Millionen-Betrag. Der Finanzdienstleister verspricht sich vom Cloud-Einsatz eine Konsolidierung der IT und damit Kosteneinsparungen. Ausserdem sollen Silos aufgebrochen werden. Der Fokus auf eine schnelle und grossflächige Cloud-Adaption diene als Basis für weitere Innovationen. In diesem Zusammenhang nennt die Deutsche Börse Distributed Ledger (DLT), KI, Advanced Analytics und Robotics. Im Bereich DLT gab das Unternehmen vor einigen Monaten eine Partnerschaft mit Signum und Swisscom bekannt, um eine blockchain-basierte Digital-Asset-Plattform aufzubauen. (kjo)