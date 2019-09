Oracle findet nun "Raspberry-Pi-Supercomputer" cool

Oracle hat an seiner Hausmesse Oracle OpenWorld in San Francisco einen Cluster aus nicht weniger als 1060 Raspberry Pis ausgestellt, wie 'Serve the home' berichtet. Oracle nennt dieses Ding den "Raspberry Pi Super Computer."Laut Oracle sind darin neben den 1060 Minicomputern auch 22 Switches, 18 USB-Stromversorgungen und "Tonnen"an Netzwerk- und Stromkabeln verbaut.Aber die eigentliche Frage ist wohl, warum Oracle einen Hochleistungsrechner aus Raspberry Pis zusammenbastelt und nicht aus etwas konventionelleren Komponenten. Wahrscheinlich wollte Oracle vor allem die Fähigkeiten seiner Cluster-Software demonstrieren. Auf die Frage nach dem Sinn des Ganzen, erhielt 'Serve the home' als Antwort, dass ein grosser Cluster halt cool sei. (hjm)