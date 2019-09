Oracle-Ritterschlag für Mobiliar-IT-Mann Alain Fuhrer

Oracle hat anlässlich seiner Hausmesse Openworld in San Francisco eine Vielzahl von Awards an Kunden- und Partner-Unternehmen vergeben. Geehrt wurden auch einige Individuen, darunter ein IT-Profi, der in der Schweiz tätig ist: Alain Fuhrer, Head IT Database Services bei der Mobiliar Versicherung.Fuhrer ist einer von vier Männern, die von Oracle einen Award als "Data Warehouse and Big Data Leader of the Year" erhalten haben. Dieser wird laut Oracle an Individuen vergeben, die durch die Implementierung von Oracle-basierten Data-Warehouse-, Big-Data-oder Analytics-Anwendungen in ihrem Unternehmen grosse technische Fähigkeiten und hervorragendes Know-how bewiesen haben.Alain Fuhrer hat sich gemäss seinem Xing-Profil seit rund zehn Jahren auf Oracle-Technologien spezialisiert. Zuerst arbeitete der Telematiker mit Eidgenössischem Fachausweis als Oracle-Administrator bei Postfinance und danach knapp vier Jahre lang als Oracle Consultant bei Erne Consulting (heute Polypoint). Die gleiche Funktion hatte er zwei Jahre lang bei Trivadis inne, bevor er vor vier Jahren zur Mobiliar stiess. (hjm)