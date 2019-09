SIX lanciert Prototyp der Blockchain-Börse und CSD

SIX Digital Exchange (SDX) hat auf der Basis von Distributed-Ledger-Technologie (DLT) den Prototyp einer neuartigen Börse und eines Central Securities Depository (CSD) vorgelegt. Die Markteinführung wird für das vierte Quartal 2020 versprochen.Laut Pressemitteilung will man mit dem Prototyp der "Community die Zukunft der Finanzmärkte präsentieren" sowie Feedbacks einholen. Zudem will SDX vorführen, dass "eine dezentrale CSD – basierend auf DLT – mit einem zentralen Orderbuch-Börsenmodell integriert werden kann, um faire Marktbedingungen für alle zu gewährleisten".Konkret wolle man mit Testfällen risikolose Handelsmodelle vorstellen und die Abwicklungauf DLT erklären. Dann sollen im Frühjahr 2020 erste Funktionalitäten wie die Ausgabe von digitalen Sicherheitstoken, der Live-Handel und die sofortige Abwicklung von Transaktionen demonstriert werden.Die Betreiber der Schweizer Börse sehen sich in einer Vorreiterrolle. Sie betonen, der Prototyp sei ein wichtiger Meilenstein bei der Schaffung einer glaubwürdigen digitalen Infrastruktur, um die Branche voranzubringen. Etwas vollmundig lässt sich Thomas Zeeb aus der SIX-Geschäftsleitung mit den Worten zitieren, man kombiniere "bestehende Markttechnologie mit revolutionären neuen Technologien, um den Markt der Zukunft zu schaffen". (vri)