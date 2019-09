Unicorn-Kandidat Sophia Genetics kriegt neuen CIO

Sergei Yakneen

Sophia Genetics ernennt einen neuen CIO. Dies meldet das Lausanner Health-Tech-Unternehmen.Es handelt sich um Sergei Yakneen. Sein neuer Arbeitgeber stellt Yakneen als "versierten wissenschaftlichen Forscher, Technologen und Leader" vor.Laut LinkedIn-Profil war Yakneen seit Ende 2014 als Senior Technical Officer beim Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL). Dort habe er Frameworks entwickelt, um mehrere Petabytes an genetischen Daten in Cloud-Umgebungen zu analysieren. Zuvor war er rund ein Jahr Senior Technical Manager in Ontario und mehr als zwei Jahre Software Development Manager bei Amazon.Yakneenübernimmt die Rolle des CIOs, die bis anhin Adam Molyneaux innehatte. Es war eine Doppelrolle als CIO und Chefarchitekt; Molyneaux wird sich nun auf letztere Funktion konzentrieren, um "die SOPHiA-Plattform weiter auszubauen und zu skalieren", wie es heisst.Sophia Genetics analysiert mit KI genetische Daten in Kombination mit medizinischer Bildverarbeitung im Kontext datengetriebener Medizin. Der Hauptsitz liegt in Lausanne, die 2011 gegründete Firma beschäftigt laut Eigenangaben mehr als 300 Mitarbeitende in 27 Ländern. Laut diversen Berichten rechnet man damit, dass die Firma zum Unicorn aufsteigen wird. (mag)