Concordia kämpft mit einem Softwareproblem

Der Krankenversicherer Concordia hat Mitte September fälschlicherweise Zahlungserinnerungen an Tausende von Kunden versandt. Dabei erhielten Versicherte, die für das Begleichen der Rechnung einen Dauerauftrag eingerichtet haben, eine Erinnerung. Wie uns Concordia auf Anfrage erklärt, habe es sich um ein Zuordnungsproblem gehandelt: Die Zahlungen für den Monat August seien vom System bei den Versicherten mit Dauerauftrag irrtümlicherweise dem Monat September zugeordnet worden, was die Zahlungserinnerung ausgelöst habe."Das Problem ist in unserem Kernsystem (Syrius) aufgetaucht", schreibt Astrid Brändlin, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Concordia,auf Anfrage von inside-it.ch. Es sei das erste Mal seit der Einführung des neuen Kernsystems 2013, dass ein solches Problem aufgetaucht sei.Noch sei die genaue Ursache des Problems nicht bekannt. Beim Concordia-IT-Partner Adcubum seien umfangreiche Recherchen zur Ursache und definitiven Problembehebung im Gange. Man sei zuversichtlich, dass der Fehler bald gefunden und behoben werden könne, so Brändlin weiter. Beim Versicherer habe man in der Zwischenzeit die falschen Buchungen manuell korrigiert. Solange die Angelegenheit in Abklärung sei, könne man keine weiteren Informationen liefern, heisst es von Seiten Adcubum auf Anfrage. (kjo)