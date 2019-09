Gedanken lesen: Facebook investiert bis zu einer Milliarde Dollar

Facebook erwirbt CTRL-Labs, ein New Yorker Startup, das Technologie zum Lesen von Gedanken entwickelt. Die Übernahme soll dem Tech-Konzern helfen, ein Armband auf den Markt zu bringen, das neuronale Signale erkennt. Dies schreibt Andrew Bosworth, Vice President Consumer Hardware bei Facebook, auf der hauseigenen Social-Media-Plattform.Die neue Lösung soll die blosse Absicht, etwa ein Foto zu teilen, in einen digitalen Befehl umformen. Dazu soll das Armband Signale, die aus Neuronen im Rückenmark an die Handmuskeln gesendet werden, dekodieren und in ein digitales Signal umwandeln, so Bosworth."Boz", wie sich der Manager in den sozialen Medien nennt, prophezeit grosses Potential für neue kreative Möglichkeiten. Unter seinem Facebook-Post findensich nur Gratulationen. Unter dem Twitter-Beitrag des Facebook-Mannes ist aber ein kleiner Shitstorm entbrannt. Die rhetorische Frage an Facebook, das in der Vergangenheit mit manchem Datenskandal aufgefallen ist, lautet in etwa: "Besitzt ihr nicht schon genug von unseren Daten?"Das Startup CTRL-Labs wurde erst vor drei Jahren gegründet und zählt mittlerweile nach eigenen Angaben rund 70 Mitarbeiter. Offenbar glaubt Facebook an die Entwicklung des Startups, lässt sich der Konzern die Übernahme laut 'Bloomberg' doch zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar kosten. (ts)