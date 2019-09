UBS schafft Geschäftsbereich Digital Platforms & Marketplaces

Bei der UBS sieht man in der Schweiz Nachholbedarf in Sachen Immobilienfinanzierung. Das soll sich mit einer neuen Plattform ändern, die für das erste Halbjahr 2020 angekündigt worden ist. Sie werde derzeit getestet und pilotiert, wie UBS-Schweiz-Chef Axel Lehmann mitteilt. Ausserdem schreibt die Grossbank, dass man einen "Geschäftsbereich Digital Platforms & Marketplaces" neu gegründete habe. Er werde ab November von Martha Böckenfeld geleitet, die direkt an Lehmann rapportieren werde.Das künftige Plattformangebot soll eng angelehnt sein an die "Atrium" genannte Immobilienplattform für Renditeliegenschaften, die bereits seit rund zwei Jahren bestehe, so Lehmann weiter. Darüber seien schon Kredite für mehr als eine Milliarde Franken vermittelt worden.Bekanntlich sind etwa zur gleichen Zeit ähnliche Plattformen auch von anderen Banken wie der Walliser und Schwyzer Kantonalbank entstanden.Neu kommt bei der UBS im nächsten Jahr eineHypotheken-Plattform zur Finanzierung im Eigenheimbereich hinzu. Wie sie heissen wird, sei noch offen, sagte Lehmann der 'NZZ'. Aber mit der Adressierung des selbstgenutzten Wohneigentums befinde man sich in einem rasch wachsenden Marktsegment, in dem mittelfristig Vermittlungsvolumen von fünf bis zehn Milliarden Franken erreicht werden können. Ob das gelingen wird, liegt nicht zuletzt in den Händen von Böckenfeld, die als Leiterin des Geschäftsbereichs "für die weitere Entwicklung und Umsetzung unserer digitalen Kreditplattformstrategie verantwortlich" ist, so Lehmann.Die künftige Chefin des neuen Geschäftsbereichs wird als schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin und promovierte Juristin vorgestellt. Demnach bringt Böckenfeld gut 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Financial Services mit.Am Anfang ihrer Karriere hat sie für die einst zur Credit Suisse gehörenden Winterthur-Gruppe gearbeitet und war zuletzt als CFO der BHF Kleinwort Benson Group sowie als CEO der Kleinwort Benson Bank engagiert. Sie hat Station in Asien, Grossbritannien und der Schweiz absolviert und ist aktuell Vorsitzende des von ihr mitgegründeten Anlagevermittlers Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest. Dort verantwortet sie die digitale Strategie. Sie hält zudem VR-Mandate von Unicredit und Generali Schweiz und ist seit 2018 Mitglied des Fondsboards der Blackrock Global Funds. (vri)