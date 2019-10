Data Science, Technik und Umwelt: HSLU will Mobilitäts-Experten ausbilden

Die Hochschule Luzern (HSLU) will mit einem neuen Bachelor-Studiengang die Mobilitätsexperten von Morgen ausbilden. Im Herbst 2020 startet der interdisziplinäre Studiengang "Mobility, Data Science and Economics", der Lektionen aus den Departementen Informatik, Technik & Architektur und Wirtschaft bündle.Die Mobilitätsbranche werde zurzeit durchgerüttelt, schreibt die Hochschule. Etwa verändern Digitalisierung und die Herausforderungen des Klimawandels den Mobilitätssektor. Dabei sei das Potenzial des digitalen Wandels in der Mobilitätsbranche noch nicht einmal annähernd ausgeschöpft. Neue Geschäftsmodelle entstehen, wie beispielsweise die Entwicklung hin zu Mobility-as-a-Service zeigt."Um die heute noch unbekannte Mobilitätswelt mitgestalten zu können, sind Fachkräfte gefragt, die wirtschaftliches und technisches Wissen vereinen", so Ann-Kathrin Seemann, Co-Leiterin des Studiengangs Mobility, Data Science and Economics in einer Mitteilung.Bereits heute würden traditionelleAutobauer mehr digitale Experten als klassische Ingenieure einstellen. Daher sei das Fach Data Science vom ersten Semester an als integraler Bestandteil der Ausbildung im neuen Bachelor verankert. Die Studierenden würden sich zudem mit den naturwissenschaftlichen Hintergründen des Klimawandels beschäftigen. Betriebs- und Volkswirtschaft gehört ebenso zum Curriculum wie Grundlagen in Mathematik oder Verkehrsrecht. Weiters soll den Studierenden Know-how in den Bereichen Statistik, Machine Learning, Open Data und AI vermittelt werden. Hinzu kommen Fahrzeugtechnologie und -energie, Umweltökonomie genau so wie Verkehrsplanung, Marktforschung und Online-Marketing.Als potenzieller Arbeitgeber der Absolventen des neuen Studiengangs sieht die HSLU sowohl den den öffentlichen Sektor als auch die Privatwirtschaft. Mögliche Berufsbilder reichen vom Projektmanagement und der Entwicklung neuer Mobilitätsprodukte über Verkehrs- und Stadtplanung hin zu Daten-Experten oder der Nachhaltigkeitsverantwortung. (kjo)