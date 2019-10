Exklusive Verlosung: Tickets für das SwissICT Symposium!

Das SwissICT-Symposium verspricht ein Tag mit fokussierter Inspiration zu werden, wenn ein bunter Strauss von Referenten den ICT-Werkplatz Schweiz und die aktuellen Hype-Themen einem Realitäts-Check unterziehen.Wir verlosen exklusiv 5 Tickets im Wert von je 750 Franken. Und so können Sie gewinnen:Dasgab und gibt viel zu reden: Denis Morel, Leiter Digital Public Services der Post, erklärt die Lehren. Er zeigt zudem, was man im E-Government allgemein aus dem öffentlichen Hack-Test lernen kann."Derund die digitale Transformation" ist das Thema von Prof. Dr.Marc K. Peter von der FHNW Hochschule für Wirtschaft und Nicolas Mayencourt, CEO Dreamlab Technologies.Im Spannungsfeld von Realität, Hype und wegweisendem Trend befindet sich das Zürcher. Es will die Supply Chain neu definieren. Erstes kommerzielles Produkt ist ein pharmazertifizierter Datenlogger.In einem ganz anderen Umfeld arbeitet Gregor Stücheli, Gründer von Inventx und Proventx, üblicherweise. Er widmet sich aber nicht dem Banking oder der Systemintegration, sondern dem grossen Ganzen: Wie mussauf Ebene Mensch, Unternehmen, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft verändert werden, damit wir als Pioniere zu einer Deep-Tech-Gesellschaft heranwachsen?Claudio Hintermann hat mit seiner Firma Abacus. Er stellt sich live bei einem Bier den Fragen unseres Reporters und Geschäftsführers Christoph Hugenschmidt: "Ohne Scrum und Offshore – Reality Check Software-Entwicklung in der Schweiz" ist das Interview übertitelt. Die Website des SwissICT Symposiums zeigt die weiteren Highlights und bietet die Chance, eines der letzten Tickets zu kaufen.Seit 1980 steht das Swiss ICT Symposium für denkwürdige Referate. 2019 findet es am Freitag 25. Oktober im Radisson Blu beim Flughafen Zürich statt.Teilnahmebedingungen(Redaktion)(Interessenbindung: Wir sind Medienpartner 2019 des SwissICT Symposiums)