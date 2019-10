Huron AG? Hä?

Die meisten haben es 2004 nicht auszusprechen gewagt. Aber viele fanden unseren Firmennamen seltsam, zumal wir uns im damals noch verruchten Kreis 4 in Zürich niedergelassen hatten. Dabei hatten wir naiven Firmengründer eher an das einst verschrieene Indianervolk der "Huronen" gedacht, als wir unsere Firma "Huron AG" (HUgenschmidtmaRON) tauften. Schliesslich gab es in unserer Kindheit Redewendungen wie "Mit Hurongengebrüll".Der Zürcher Comedian Zukkihund hatte an unserer 15-Jahre-Party mit seinen Vorschlägen, wie unsere Firma auch noch heissen könnte, und wie dann das Logo aussehen würde, grossen Erfolg. Ok, lieber Zukkihund: Wir haben jetzt trotzdem keinen Termin auf dem Handelsregister-Amt.Übrigens: Einige Bilder unseres Fotografen Manu Friederich finden sich auf unserer Facebook-Seite.