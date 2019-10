15 Jahre Inside-it.ch: Die Party

Abendstimmung an der 15-Jahre Party in Zürich Schwamendingen. Foto: Manu Friederich

350 Freundinnen und Freunde, ein Zürcher Stadtrat und viel gute Laune.

Medienleute und die IT-Branche. v.l.n.r.: Marco Metzler (Head Digital NZZ a.S. unscharf), Jens Stark, Computerworld, Volker Richert, inside-it.ch, Susi Klossek (Künstlerin) im Gespräch mit Gregor Stücheli, Inventx.

Zusammen mit rund 350 Freundinnen und Freunden feierten wir am Dienstag, 1. Oktober in der Zürcher Wirtschaft Ziegelhütte am Stadtrand von Zürich das 15-jährige Jubiläum unserer zwei Medien. Gekommen waren von alten "Schlachtrössern" der Schweizer ICT-Industrie wie Röbi Weiss und dem ersten Chef von Apple Schweiz, Jürg W. Stutz, bis hin zu den jungen Lehrlingen unseres Technologie-Partners Netceterazwar nicht alle, aber doch viele Leute, die die Schweizer ICT-Welt bewegen.Besonders gefreut hat uns, dass Daniel Leupi, als Finanzvorstand der Stadt Zürich auch "Chefdigitalisierer" der grössten Schweizer Stadt, sich die Zeit nahm, und unsere Gäste mit einer kurzen Ansprache begrüsste. Leupi betonte, wie wichtig die IT-Branche, und zwar nicht nur Google, für die Stadt Zürich ist. Und er betonte die Relevanz von unabhängigen Medien, auch wenn sie nicht immer mit positivenStorys über die Stadt Zürich als Anbieter wie auch Konsumenten von ICT-Diensten berichten.Es war ein lauschiger Spätsommerabend in der schönen Schwamendinger Landbeiz. Wir bedanken uns bei unseren Gästen, bei der tollen Crew der Ziegelhütte, bei unserem Sponsor BDO Abacus und dem Bier-Lieferanten www.ictjobs.ch und bei Zukkihund, der eine Super-Show hingelegt hat. Bilder gibt es auf unserer Facebook-Seite. (Die inside-it.ch-Crew).