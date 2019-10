Avaloq hat 20 Fintechs angedockt

Anfang 2019 hat Avaloq die Plattform "Avaloq.one" eingeführt, über die Fintechs ihre Lösungen den Kunden von Avaloq zugänglich machen können. Mittlerweile seien knapp 20 Fintechs integriert, sagt Avaloq-Geschäftsleitungsmitglied Martin Greweldinger in einem Interview mit 'Startupticker'.Mit der Plattform wolle man ein Ökosystem um das Kernprodukt schaffen und den Avaloq-Kunden Zugriff auf innovative Lösungen bieten, so der Avaloq-Manager. Den Fintechs wiederum verschaffe man Zugang zu den rund 150 Bankkunden,die Avaloq weltweit zähle. Dazu gehören sowohl Universalbanken als auch Privatbanken und Vermögensverwalter.Die Mehrzahl der integrierten Fintechs stammen demnach aus der Schweiz. Man sei mit "vielen anderen" im Zulassungsprozess, so Greweldinger weiter. Dabei nehme man den Bankkunden den Onboarding-Prozess ab und mache eine Due Diligence in technischer und regulatorischer Hinsicht, führt der Avaloq-Manager aus. (kjo)