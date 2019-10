Avaloq und Six gehen Partnerschaft ein

Avaloq Outline und Six Banking Services schliessen eine Netzwerkpartnerschaft. Damit soll die Digitalisierung der Rechnungsstellung und die Plattform "eBill" weiter ausgebaut werden, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.Avaloq Outline werde nun als neuer "eBill"-Provider von Six qualifiziert. "Avaloq Outline war dank ihrer starken Marktstellung ein Wunschpartner für unser wachsendes Ökosystem", sagt Daniel Berger, Head Billing & Payments Ecosystem, Banking Services bei Six.Als Netzwerkpartner von SIX Banking Services docke Avaloq an die offene Schnittstelle von SIXan und erscheine für die Rechnungssteller als Data Hub, von dem aus das gesamte E-Banking-Netzwerk in der Schweiz direkt beliefert werden könne, so die Unternehmen. Die Rechnungen könnten anschliessend im E-Banking empfangen und mit wenigen Klicks bezahlt werden."Six und Avaloq Outline können die Digitalisierung und Automatisierung in den Bankingprozessen vorantreiben", so Jean-Daniel Andrey, Head of Customer Engagement Solutions von Avaloq Outline. Man wolle die aktuelle Zahl von circa 32 Millionen E-Rechnungen pro Jahr in den nächsten drei Jahren verdreifachen. (paz)