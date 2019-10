Freiburger KMU können nun Digitalisierung büffeln

FriDigital, eine Partnerschaft zwischen der Freiburger Arbeitgeberverband (UPCF) und der der Hochschule für Wirtschaft Freiburg (HSW-FR), lanciert eine Reihe von Kursen. Das Ziel sei es, den KMU in der Region eine breite Auswahl an Ausbildungsmodulen zur Digitalisierung anzubieten. Sie seien speziell auf die Bedürfnisse und Erwartungen von KMU-Vertretern zugeschnitten sagtFrDigital.Gegenwärtig bietet FriDigital vier Module an, die in jeweils drei Abenden absolviert werden. Die Module "Cybersecurity" sowie "Marketing und soziale Medien" starten Anfangs November, die Module "E-Commerce" und "Webseite und Internet" im Januar. Für Mitglieder des Arbeitgeberverbands kosten sie 650 Franken pro Modul, für Nichtmitglieder 950 Franken. (hjm)