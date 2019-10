Samsung entwickelt sicheres Android für deutsche Bundeswehr

Das südkoreanische Unternehmen Samsung entwickelt gemeinsam mit der deutschen Softwarefirma Blackned ein eigenes Betriebssystem auf Android-Basis für mobile Geräte des deutschen Militärs. Dies berichtet 'ZDnet'.Soldaten der Bundeswehr sollen künftig umfassend Smartphones dienstlich nutzen können. "Die militärisch genutzten Endgeräte erhalten eine komplexe Daten- und Sprachsteuerung, um auch unter widrigen Umständen am jeweiligen Einsatzort einen Betrieb sicherzustellen", schreibt Samsung in einer Mitteilung.Zusammen mit Blackned habe man "ein enorm sicheres Betriebssystem" geschaffen. Samsung Knox soll Standards bereitstellen, die seit Jahren auch bei Regierungsorganisationen etabliert sind. So lasse sich beispielsweise durch Knox E-FOTA (Firmware-Over-The-Air) die Android-Version auf Samsung-Geräten kontrollieren, Updates zeitgenau einplanen und über eigene lokale Infrastrukturen ausführen. Knox schütze auch vor Malware und anderen Bedrohungen.Blackned steuere eine "umfangreicheNetzwerklösung" bei. Laut einem Blogeintrag der Firma handelt es sich um die "hochsichere Daten- und Kommunikationsnetzwerklösung RIDUX". "Wir haben das Konzept des Galaxy S9 Tactical Edition von Samsung um die für den europäischen Markt notwendige Ende-zu-Ende gesicherte Serviceplattform erweitert", sagt Joerg Ambrozy, Head of Product Division bei Blackned.Im Mai hatte der 'Spiegel' berichtet, dass es in der Bundeswehr grosse Frustration über die Nutzung neuer Diensthandys gibt. In den Monaten zuvor waren zwar 16'000 Samsung-Smartphones des Modells Galaxy S8 in der Truppe verteilt worden. Die Geräte waren aber so eingerichtet, dass sie sich nicht mit dem Internet verbinden konnten. Mit dem neuen Betriebssystem soll dieser Mangel nun behoben werden.Gleichzeitig gab Samsung bekannt, dass mit der deutschen Bundespolizei nun auch eine erste Sicherheitsbehörde Smartphones vom Typ Galaxy S10 einsetze. Samsung Knox und die Secusuite-Anwendung von Secusmart sollen es Beamten ermöglichen, Daten mit der Einstufung "Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch" sicher vor Hackern und Malware abrufen und verarbeiten zu können. (paz)