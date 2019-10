Unverschlüsseltes Google G Suite: Die Firma liest mit

Inhalte und Benutzerdaten, die in den Dokumenten von Google Doc und zum Teil auch in anderen G-Suite-Produkten wie Gmail, Google Drive oder Google Kalender enthalten sind, könnten von Google gelesen werden und seien für das Unternehmen frei zugänglich. Dies behauptet ein ehemaliger Google-Mitarbeiter in einem Blogbeitrag.Martin Shelton arbeitete vom März 2017 bis August 2019 als User Experience Researcher für Google in San Francisco. In einem Beitrag für die 'Freedom of the Press Foundation' schreibt er nun, dass Dokumente innerhalb der G-Suite-Domain komplett ohne End-zu-End-Verschlüsselung gespeichert würden.Das bedeute, dass Google ohne Probleme Nutzerdaten lesen könne. Diese Einsicht bedeute auch, dass US-Behörden in der Lage seien, Google zu zwingen, relevante Nutzerdaten zur Unterstützung von Ermittlungen weiterzugeben. G Suite biete Unternehmen, welche die Produkte einsetzen, ausserdem leistungsstarke Tools zur Überwachung und Speicherung von Informationen über die Aktivitätenihrer Mitarbeiter an. Bei G Suite Enterprise seien diese am weitesten entwickelt. In seinem Beitrag schreibt Shelton, zwar seien die Verbindung zu Google Services stark verschlüsselt und die Server gegen Angriffe gut geschützt. "Um diese Dienste anbieten zu können, benötigt Google jedoch eine enorme Transparenz darüber, wie Kunden ihren Account nutzen."Weiter habe jede Firma, die kostenpflichtige G-Suite-Produkte von Google verwende, wahrscheinlich vollen Zugriff auf alles, was ihre Mitarbeiter mit diesen Produkten und Diensten tun und darin abspeichern. Dass es wichtig sei, "zu beachten, dass Ihr Administrator Zugriff auf alle Daten hat, die Sie in diesem Konto speichern, einschliesslich Ihrer E-Mail", steht allerdings bereits in den Angaben zu den Berechtigungen eines G-Suite-Kontos.Shelton zeigt mehrere Wege auf, wie Google oder Firmen an Daten in G-Suite-Anwendungen kommen können. Er fordert deshalb Nutzer auf, G Suite sehr bewusst einzusetzen. "Wir sollten unsere sensibelsten Daten von G Suite fernhalten, zugunsten einer durchgängig verschlüsselten, alternativen und lokalen Speicherung." (paz)