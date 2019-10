Finnischer Ölkonzern kann IT-Ausfall beheben

Nach einer weitreichenden IT-Störung am gestrigen Montag meldet der finnische Mineralölkonzern Neste heute, dass das Problem behoben werden konnte. "Die Störung der IT-Systeme von Neste resultierte aus einem Hardwarefehler im Rechenzentrum unseres Dienstleisters", heisst es in einer knappen Mitteilung des Unternehmens. Eine Task Force arbeite mit externen Partnern daran, sämtliche betroffenen IT-Systeme so schnell wie möglich in einen normalen Zustand zu versetzen.Gestern meldete Neste, es gebe einen "umfangreichen Ausfall des Informationssystems in Neste-Produktionsbetrieben". Es war zunächstunklar, ob es sich um eine "Fehlfunktion oder ein Cyberangriff" handle, wie eine Unternehmenssprecherin sagte.Die IT-Störung hat Neste Finnland beeinträchtigt wie auch Prozesse in den baltischen Staaten und Tank- und Terminalbereiche. Es kam zu Verzögerungen bei der Distribution, hiess es. Nun könnten die Kraftstofflieferungen wieder fortgesetzt werden, teilt der Konzern mit.Neste ist ein Mineralölunternehmen und Hersteller von Biokraftstoff. Das Unternehmen beschäftigt gut 5000 Mitarbeitende und betreibt Tankstellen in Finnland, den baltischen Staaten, Russland und Polen. (kjo)