NTS eröffnet neues RZ in Bern

Die NTS Workspace AG hat heute in Bern offiziell ein neues Rechenzentrum eröffnet. Es steht in Bern Wankdorf, bietet laut einer Mitteilung von NTS gegenwärtig 7500 Quadratmeter Brutto-Nutzfläche und ist auf eine Bruttoleistung von 4 Megawatt ausgelegt worden. Diese stamme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, so NTS. Der PUE-Wert (Power Usage Efficiency) betrage 1.16.NTS wirbt einerseits mit dem hohen Sicherheitsstandard und andererseits der Konnektivität, die dort geboten wird für sein neues RZ. Es sei nach den Tier-IV-Richtlinien des amerikanischen Uptime Instituts geplant und gebaut worden. Gegenwärtig werde es nun auch nach diesen Richtlinien zertifiziert.Es befinde sich zudem in der Nähe von Transit- und städtischen Glasfaserkabeln entlangvon Eisenbahn-Trassen sowie der Autobahn. Die Glasfasernetze von Swisscom, Sunrise, BKW und EWB seien bereits angebunden. Auch die Netze von Litecom, Cogent, Zayo, Gas&Com, QuickLine, EUnetworks (Fibrelac) und SwissIX seien direkt erreichbar.Als potentielle Kunden sieht NTS sowohl IT-Service-Provider, Carrier und Cloud-Anbieter als auch öffentliche Institutionen und Unternehmenskunden.Im Colocation-Angebot hat NTS sowohl Whitespaces als auch Rack-Lounges mit Kaltgang sowie Racks, Halb- und Viertelracks. Gerade mit den letzten beiden Varianten hofft NTS auch KMU-Kundschaft anzulocken.Der erste Grosskunde ist gemäss NTS die Stadt Thun, die im kommenden Jahr ihr Städtisches Rechenzentrum im neuen Berner RZ unterbringen wolle. (hjm)