Warum und wie Algorithmen diskriminieren können

Eine vom deutschen Staat in Auftrag gegebene Studie zeigt anhand von 47 Fällen, dass Algorithmen Vorurteile haben können.

Die deutsche Antidiskrimierungsstelle des Bundes hat eine Studie des Instituts für Technikfolgenabschätzungen zum Thema "Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von Algorithmen" finanziert und publiziert. Die 144-seitige Studie kann kostenlos als PDF bezogen werden und ist unserer Meinung nach lesenswert für alle, die sich für das Thema interessieren.Algorithmen, sowohl solche, die auf klassische Weise von Menschen direkt programmiert wurden, als auch solche, die durch maschinelles Lernen entstanden sind, können diskriminierend sein. Sie können Entscheidungen treffen, die Menschen aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht oder Hautfarbe direkt benachteiligen. Dies kann nicht bestritten werden. DerAutor der Studie, Dr. Carsten Orwat, illustriert dies anhand von nicht weniger als 47 Fallbeispielen.In der Studie wird auch ausführlich dargelegt, wie Diskriminierung genau definiert werden kann. Und wie diese Diskriminierungen in Algorithmen einfliesst.Und wenn Algorithmen diskriminierend agieren, kann dies schlimmer sein, als wenn es Menschen tun, argumentiert Orwat. Wenn Menschen dies tun, entscheiden sie meist von Fall zu Fall. Im Falle von Maschinen dagegen werden ihre "Vorurteile" auf alle Entscheidungen angewendet.Um dagegen anzugehen, so Orwat, ist Transparenz das wichtigste. Transparenz ist notwendig, um nachträglich nachprüfen zu können, ob eine Entscheidung diskriminierend war. Das kann einerseits direkt geschehen, wenn die Entscheidungskriterien eines Algorithmus, sowie weshalb er zu einer bestimmten Entscheidung gelangt ist, dokumentiert werden kann.Schwieriger ist die Überprüfung von Entscheidungen bei modernen lernfähigen Algorithmen, die oft einer Black Box entsprechen. Aber auch hier ist Transparenz möglich, wenn man Entscheidungen auf andere Weise nachprüfen kann. Der Nachweis einer Diskriminierung könnte dann über die Erfassung und statistische Auswertung öffentlich zugänglicher Daten zu diesen Entscheidungen erfolgen. Wo solche Ergebnisse allerdings nicht ermittelbar sind, stösst ein solches Vorgehen jedoch an Grenzen, sagt Orwat. (hjm)