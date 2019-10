SAP gibt neue Microsoft/Azure-Partnerschaft bekannt

SAP bevorzugt nun Azure wenn es darum geht, traditionelle Kunden in die Public-Cloud zu locken.

SAP hat endgültige Zahlen zu seinem Geschäftsgang im dritten Quartal vorgelegt. Diese entsprechen den vorläufigen Zahlen über die wie bereits berichtet haben.Anlässlich der Veröffentlichung der definitiven Zahlen gab der ERP-Riese aber auch eine Neuigkeit bekannt: Man habe eine "bevorzugte Partnerschaft" mit Microsoft bezüglich Cloud-Migrationen vereinbart. Die Laufzeit beträgt vorerst drei Jahre.Es gehe darum Kunden, welche ihr SAP-ERP und SAP S/4HANA bisher noch in traditionellen Rechenzentren betreiben, mit branchenspezifischen Best Practices, Referenzarchitekturen und Cloudservices auf dem Weg in die Cloud beziehungsweise eben Microsoft Azure zu begleiten. Microsoft werde dafür SAP-Cloud-Plattformlösungenund dazugehörige Services in Azure Cloud Services integrieren.SAP arbeitet zwar auch mit AWS und Google Cloud, scheint aber mit dieser Vereinbarung vorerst den langjährigen Partner Microsoft in der Cloud zu favorisieren.Die neue Partnerschaft, so SAP, habe im dritten Quartal auch schon einigen Erfolg gebracht. Das Volumen an neuen Cloud-Abschlüssen sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um insgesamt 39 Prozent auf 572 Millionen Euro gestiegen. Von diesem Wachstum habe die neue Partnerschaft mit Microsoft 18 Prozentpunkte, also fast die Hälfte, beigetragen.Insgesamt beziffert SAP seinen Cloud-Umsatz im dritten Quartal mit 1,79 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 37 Prozent entspricht. Damit stammt nun etwas über ein Viertel des Gesamtumsatzes des deutschen Softwarehauses "aus der Cloud". (hjm)