Roboterfirma sucht mensch­liches Gesicht und zahlt 130'000 Dollar dafür

Die britische Firma Geomiq hat einen ungewöhnlichen Aufruf gestartet: Gesucht ist ein "nettes und freundliches" Gesicht einer echten Person, das der Firma zur Verfügung gestellt werden soll. Konkret will Geomiq das Gesicht bei humanoiden Robotern verwenden, die in Zusammenarbeit mit einer nicht genannten Firma entwickelt werden.Die Firma zahle 130'000 US-Dollar, um das Gesicht eines Menschen lizenzieren zu können. Das bedeute auch, dass das Gesicht der ausgewählten Person auf potenziell tausenden von Robotern weltweit reproduziertwerde.Über den Produzenten des Roboters gibt Geomiq keine Informationen bekannt, ausser dass es die Roboter "State of the Art" und seit fünf Jahren in Arbeit seien. Nächstes Jahr sollen sie – als Begleiter für Senioren – in Produktion gehen.Wer sein Gesicht zur Verfügung stellen möchte, kann sich über Geomiq bewerben. Personen, die es in die engere Auswahl schaffen, wolle man auch mehr Informationen liefern. (kjo)