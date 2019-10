Der IT-Dienst­leister der Armee erhält einen neuen Chef

Alain Vuitel wird neuer Leiter der Führungsunterstützungsbasis FUB, dem IT-Dienstleister der Armee. Er folgt auf Thomas Süssli, der im September zum neuen Armeechef ernannt wurde.Eigenen Angaben zufolge sorgt die FUB mit ICT-Leistungen dafür, dass die Armee ihre Einsätze erfüllen kann, stellt Informations- und Kommunikationssysteme sowie ERP-Anwendungen im VBS bereit und ist Zentrum für elektronische Operationen bei der Abwehr von Cyber-Angriffen. Als Chef der FUB wird Vuitel somit auch für den Bereich Cyber Defence verantwortlich sein, der der FUB angegliedert ist.Seit 2016 ist Vuitel Chef Militärischer Nachrichtendienst & Dienst für Präventiven Schutz der Armee. Seine neuen Aufgaben alsFUB-Chef übernehme er per 1. Januar 2020. Gleichzeitig wird er laut Mitteilung des Bundesrats zum Divisionär befördert.Der 55-Jährige hat an der Universität Neuenburg studiert und mit dem "Licence en sciences économiques" abgeschlossen. Bis 1999 war Vuitel im Stab der Gruppe für Generalstabsdienste als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und zuletzt als Stellvertreter des Chefs Abteilung Operationen und Chef Sektion Führung und Einsatz tätig. An der University of London, Kings College, schloss er 2001 den Master of Arts in International Studies ab. Weiter Stationen seiner Karriere umfassen den Planungsstab der Armee sowie die Nationale Alarmzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz. (kjo)