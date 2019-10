Teradata nun auch aus Google Cloud erhältlich

Teradata bietet seinen Cloud-Service Teradata Vantage, bisher entweder via AWS oder Azure erhältlich, "in Kürze" zusätzlich auch auf der Google Cloud Platform an, wie das Unternehmen mitteilt.Teradata Vantage beinhaltet sowohl Data-Warehouse- als auch Analytics-Funktionen. Damit Kunden ihre Speicherkosten in der Cloud möglichst tief halten können, unterstütze der Servicedie jeweils kostengünstigsten Speicher-Optionen der Public-Cloud-Anbieter, also Amazon S3, Azure Blob und Google Cloud Storage.Neu habe man zudem ein Pay-as-you-go-Preismodell für Vantage-Kunden eingeführt. Neu ist auch ein spezielles Migrationsprogramm für Kunden, die sich von Hadoop verabschieden und auf Vantage und Objektspeicher wechseln wollen. (hjm)