DSAG-Technologietage: Der "richtige Dreh" für die Digitalisierung

Von SAP fordert der Anwenderverein vor allem bessere Produktintegration.

Am 11. und 12. Februar 2020 in Mannheim finden sie wieder statt, die Technologietage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe DSAG. Auch dieses Jahr dürften mehr als 2000 Vertreter von SAP-Kunden teilnehmen, glaubt die Anwendergruppe.Das Motto der diesjährigen Austragung ist "Digitalisierung hat viele Seiten. Auf den richtigen Dreh kommt es an." Der DSAG-Technologievorstand Steffen Pietsch erklärt die Idee hinter dem Motto noch etwas weiter: "Unsere Unternehmen stehen unter einem enormen Wettbewerbs- und Veränderungsdruck. Doch Digitalisierung hat viele Seiten. Wie bei einem Zauberwürfel kommt es auf den richtigen Dreh des passenden Steins zum optimalen Zeitpunkt an“.Den "richtigen Dreh" müssen einerseits die SAP-Anwender für sich selbst finden. In den Vorträgen am Kongress sollen den Besuchern unter anderem praktische Ansätze und effiziente Strategien vorgestellt werden.Daneben will die DSAG wieimmer auch den Dialog zwischen Anwendern und SAP aktiv fördern. Darüber, wie der ERP-Riese zum richtigen Dreh beitragen soll, hat die DSAG gewisse Vorstellungen.Durch die vielen Akquisitionen, die SAP in den letzten Jahren getätigt hat, sei eine sehr heterogene Angebotslandschaft entstanden. Die Anwendergruppe hofft nun auf eine bessere Integration. Es sei erforderlich, "dass sich SAP-Lösungen untereinander nicht nur technisch, sondern auch semantisch auf Basis kompatibler Datenmodelle problemlos integrieren lassen", so Pietsch. Dies müsse eine zentrale Eigenschaft von SAP-Produkten und ein Wettbewerbsvorteil sein.Und er fügt an: "Andererseits stellen wir fest, dass insbesondere einige Cloud-Produkte noch nicht den Reifegrad der bisher eingesetzten On-Premise-Lösungen aufweisen". Die DSAG fordere deshalb, dass SAP Investitionssicherheit schafft und realistische Migrationsstrategien liefere. (hjm)(Inside-it.ch ist Medienpartner der DSAG)