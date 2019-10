Databricks holt sich 400 Millionen Dollar

Der Data-Analytics-Spezialist Databricks meldet den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 400 Millionen Dollar. Damit wird das Unternehmen auf 6,2 Milliarden US-Dollar bewertet, heisst es in einer Mitteilung.Die Series-F-Runde geschah unter der Leitung von Andreessen Horowitz mit Beteiligung von Microsoft, Alkeon Capital Management, BlackRock und einer Reihe weiterer Investmentgesellschaften.Das frische Kapital will Databricks einerseits für den Aufbau von Engineering-Teams nutzen. 100 Millionen Euro sollen in das kürzlich angekündigte European Development Center in Amsterdam investiert werden. Ausserdem soll das Kapital dabei helfen, das globale Wachstum zu fördern, insbesonderein der EMEA-Region und in Südamerika.Eigenen Angaben zufolge ist Databricks auf Unified Data Analytics spezialisiert und unterstütze Unternehmen dabei, ihre Daten für Analysen vorzubereiten, Daten-gestützte Entscheidungen zu treffen und Machine Learning einzuführen. Im Kern des Portfolios steckt eine SaaS-Plattform, über die Open-Source-basierte Tools verbreitet werden. Dazu gehören das Data-Lake-Produkt Delta Lake, MLflow für Machine-Learning-Projekte, das Machine-Learning-Framework Koalas sowie eine Version von Apache Spark. Gegründet wurde die Firma von den "ursprünglichen Machern beliebter Open-Source-Projekte", – darunter Apache Spark, wie die Firma schreibt. (kjo)