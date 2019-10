Cloud treibt globale IT-Ausgaben an

Die weltweiten IT-Ausgaben werden laut der neuesten Prognose von Gartner im Jahr 2019 bei 3,73 Billionen US-Dollar liegen. Für 2020 prognostiziert das Beratungsunternehmen einen Zuwachs von 3,7 Prozent.Im laufenden Jahr nehmen die globalen IT-Investitionen gemäss Gartner bloss um 0,4 Prozent zu. Vor allem die Bereiche Data System Services, Devices und Communications Services müssen sogar mit rückläufigen Entwicklungen rechnen.Für 2020 wird allen Bereichen wieder ein Zuwachs prognostiziert. Am stärksten sollen die Ausgaben für Enterprise Software (plus 10,5 Prozent) und IT-Services (plus 5,5 Prozent) steigen. Insgesamt wird ein IT-Investitionsvolumen von 3,87 BillionenDollar erwartet.Das Wachstum sei auch dem Umstand zu verdanken, dass der Rest der Welt bei Cloud-Ausgaben zu den USA aufschliessen würde. In einigen Fällen würden die Länder, die Gartner verfolgt, bei der Cloud-Akzeptanz um ein bis sieben Jahre hinterher hinken.Gartner prognostiziert, dass Unternehmen mit einem hohen Anteil an IT-Ausgaben für die Cloud in Zukunft zu den anerkannten digitalen Marktführern gehören werden. "Die meisten Unternehmen sind dabei, entweder Kosten zu senken oder in Wachstum zu investieren, aber die leistungsstärksten Unternehmen tun beides", sagt John-David Lovelock, Research Vice President bei Gartner, in einer Mitteilung. (paz)