Google öffnet ".new"-URL-Shortcuts für Dritt­anbieter

Seit rund einem Jahr bietet Google die Möglichkeit, mittels der ".new"-URL direkt in der Adressleiste des Browsers neue Drive-Dokumente ("doc.new") oder Google-Kalendereinträge ("meeting.new") zu erstellen. Nun öffnet das Unternehmen diese Funktion für Drittanbieter. Unternehmen können ab dem 2. Dezember und bis 14. Januar 2020 ihre .new-Domain registrieren.Dabei müsse die URL direkt einen Prozess starten oder den Nutzer in einen Workflow einbeziehen, schreibtGoogle. Das Weiterleiten auf die Homepage oder eine andere Landingpage sei nicht erlaubt – ausser der User muss sich noch einloggen, um den Service zu nutzen.Bereits jetzt haben einige ausgewählte Anbieter die neue Domain implementiert. So öffnet "repo.new" ein neues Github-Repository und mit "webex.new" lässt sich in der Adressleiste ein Cisco-Meeting starten. Auch Spotify, Ebay oder Bitly bieten Services über die neue Top-Level-Domain. (kjo)