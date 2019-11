Tamedia Market­places hat Nachfolger für Christoph Brand

Olivier Rihs ist bei Tamedia Nachfolger von Christoph Brand.

Olivier Rihs übernimmt spätestens zum 1. Mai 2020 die Leitung des Geschäftsfeldes Classifieds & Marketplaces bei Tamedia. Er folgt auf den in der Branche bekannten Christoph Brand, der bei dem Medienkonzern derzeit auch als stellvertretender CEO amtet. Brand wird im nächsten Jahr neuer CEO der Axpo Gruppe.Bis zu seinem Ausscheiden soll Brand bei der Reorganisation von Tamedia mithelfen, den Übergang von Classifieds & Marketplaces in eine eigenständige Einheit zu gewährleisten. Von Rihs als neuem Leiterdes Bereichs wird erwartet, dass er das organische Wachstum der Marktplätze und Kleinanzeigen-Plattformen genauso vorantreibt, wie er für Wachstum im Rahmen "von möglichen Partnerschaften und Übernahmen" sorgen soll.Rihs ist seit Februar 2019 Direktor der Geneva International Motor Show, gehört seit Juli 2018 dem Vorstand von Doodle an und betreibt seit Sommer 2018 auch ein eigenes Beratungsunternehmen. Er hat in seiner Karriere zunächst für Peugeot und Opel gearbeitet. 2002 wechselte er zum Netzwerk von Online-Marktplätzen Scout24 Schweiz, wo er bis 2018 CEO als CEO amtete. (vri)