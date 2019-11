Veeam bringt neue Version der Backup-Lösung für Office 365

Der Baarer Microsoft-Partner Veeam hat eine neue Version von Backup for Microsoft Office 365 angekündigt. Gleichzeitig stellte der Backup-Spezialist eine cloudnative Datensicherungslösung für Microsoft Azure Workloads vor."Mit 114 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr ist Veeam Backup for Microsoft Office 365 weiterhin das am schnellsten wachsende Produkt in der Geschichte von Veeam", erklärt Mitgründer Ratmir Timashev.Bei Office 365 sei Microsoft für die Verfügbarkeit der entsprechenden Infrastruktur verantwortlich, doch die Sicherung und Verwaltung der Daten obliege dem Anwender, schreibt Veeam. Mit der Veeam-Backup-Lösung für Office 365 liessen sich Office-Daten schützen, inklusive Daten aus Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business und Microsoft Teams. Mit Version 4 der Office-365-Backup-Lösung biete man eine direkte Integration mit Microsoft Azure Blob Storage und damit Kunden, die ihre Office-365-Daten in Azure aufbewahren möchten, eine skalierbare Lösung.Mit der neuen Version verspricht der Anbieter daneben Leistungsverbesserungen beim Backup von Microsoft SharePoint und OneDrive for Business. Veeam Backup for Microsoft Office 365 Version 4 ist als Public Beta verfügbar. Die allgemeine Verfügbarkeit wird für Ende 2019 erwartetFür Kunden von Office 365 werde Azure immer wichtiger, weshalb Veeam die Zusammenarbeit mit Microsoft weiter ausgebaut habe, so Timashev in einer Mitteilung. Ein Ergebnis dieser vertieften Partnerschaft sei Veeam Backup für Microsoft Azure. Diese neue Lösung werde als kostenlose sowie kostenpflichtige Version über den Azure Marketplace zur Verfügung gestellt. Dank der Integration mit Veeam Backup & Replication könnten Kunden ihre Azure-Backups gemeinsam mit anderen Daten aus cloudbasierten, virtuellen und physischen Workloads einheitlich schützen und verwalten. Ein Cloud-Kostenrechner erlaube die Simulation eines Backups, um die Kosten im Voraus abschätzen zu können. Backups von Veeam Backup for Microsoft Azure können mit Veeam Backup & Replication verwaltet und in das neue Veeam-Universal-License-Modell integriert werden. (kjo)