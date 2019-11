Wechsel in der Chef-Etage von Crypto Fund

Die Crypto-Finance-Tochter Crypto Fund gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt. Seit dem 4. November verantwortet Mathias Maurer als CEO die Geschicke des Vermögensverwalters. Er folgt auf Jan Brzezek, der sich künftig als CEO des Mutterhauses um das Gruppen-Management kümmern werde. Maurer arbeitet gemäss seinem Linkedin-Profil seit 2017 bei Crypto Fund, zuletzt als CFO.Diese Aufgaben werde nun Bernadette Leuzinger zusätzlich zu ihren COO-Tätigkeiten übernehmen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Ausserdem wurde Michael Zbinden zum Chief Investment Officer des Unternehmens ernannt. Er stiess im April 2018 zu Crypto Fund und bringt Erfahrung von der UBS mit. Er verfüge über fundierte Erfahrungen in den Bereichen Multi-Asset-Strategien,Derivate und Risikomanagement und habe das aktuelle Crypto-Fund-Produktportfolio entscheidend weiterentwickelt, schreibt das Zuger Startup.Mit dem neuen Management sei das Unternehmen gut für die Zukunft und weitere Expansion gerüstet. Brzezek könne sich auf das strategische Management der Crypto Finance Group fokussieren, dessen internationale Expansion mit "dem Sprung nach Asien erst begonnen" habe.Im Juni 2018 erhielt Crypto Finance als erstes Fintech-Startup in der Schweiz eine Vertriebsbewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht für die Produkte von Crypto Fund. Der passive Fonds bildet die Entwicklung von zehn Kryptowährungen ab, darunter Bitcoin, Ethereum und Ripple. (kjo)