Pentagon-Cloud: Amazon fechtet die Vergabe an Microsoft an

Der Public-Cloud-Gigant Amazon fordert die Überprüfung der Vergabe des milliardenschweren Cloud Auftrages des US-Verteidigungsministeriums an den Konkurrenten Microsoft. Das Pentagon teilte im Oktober mit, dass der Zuschlag für das Projekt JEDI an Microsoft gehen werde. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu zehn Milliarden Dollar über zehn Jahre."Zahlreiche Aspekte des JEDI-Evaluierungsprozesses enthielten klare Mängel, Fehler und Verzerrungen – und es ist wichtig, dass diese Angelegenheiten untersucht und korrigiert werden", so Amazon in einem Statement. Die Vergabe von Aufträgen durch die Regierung müsse "frei von politischem Einfluss" geschehen. US-Präsident Donald Trumpübt regelmässig scharfe Kritik an Amazon-CEO Jeff Bezos. Ihm gehört auch die Trump-kritische 'Washington Post'. Gegenüber 'CNN' bestätigt der Cloud-Anbieter, dass man beabsichtige, eine formelle, rechtliche Beschwerde einzureichen.Amazon galt lange als Favorit für den Pentagon-Zuschlag und ein Sprecher zeigte sich nach der Publikation des Zuschlags überrascht. Um den Auftrag hatten sich auch IBM und Oracle beworben. IBM stieg aus und Oracle reichte während des gesamten Prozesses eine Reihe von Beschwerden ein. Amazon würde im Verfahren bevorzugt, so der Haupteinwand von Oracle. (kjo)