Support-Ende für Windows Server 2008 steht bevor

Microsoft stellt am 14. Januar 2019 den Support für Windows Server 2008 und 2008 R2 ein. Es gebe aber "noch immer Unternehmen, die keine konkreten Pläne für die Migration auf ein neues Betriebssystem haben". Sie würden ab dem Stichtag Sicherheitslücken oder Verstösse gegen Compliance-Vorschriften riskieren, warnt Microsoft und gibt Handlungsempfehlungen für einen Umstieg. AlsInterimsvariante wird ein Umzug in die Azure-Cloud empfohlen. Die Betroffenen würden so zumindest Zeit gewinnen, "um neue Lösungen für ihre Software-Anwendungen zu finden, die noch die Nutzung der alten Versionen erfordern". (vri)