#MustHaveDevTools 2020: Was Developer einsetzen (wollen)

Auf Twitter gewinnt gerade der Hashtag #MustHaveDevTools an Beliebtheit. Im Sekundentakt jagen sich die Top-5-Rankings der Tools für 2020.Ein nicht exakter Scan der Tweets zeigt, die Vielfalt von Nennungen ist erwartungsgemäss gross.Aber es kristallisieren sich auch Favoriten auf internationaler Tweet-Ebene heraus: VSCode, Docker und Visual Studio oder Eclipse werden häufig genannt. Die Popularität von Gitlab und Slack überraschen ebensowenig wie die Nennung von Jira und MongoDB.Für uns etwas weniger offensichtlich ist die regelmässige Nennung von Postman und Gitkraken. Die Tweet-Popularitätvon Gitkraken mag allerdings speziell damit zusammenhängen, dass der Anbieter sich aktiv für den Hashtag engagiert.Aber es findet sich auch der monotheistische Developer-Typus, der auf den Rängen 1 bis 5 "Python" auflistet und so die IT-Welt verbessert.Eine weitere Kategorie von Developern will 2020 vor allem Notebook, Uhr, To-Do-Listen und Zeitpläne nicht missen.Aber Developer-Tools sind, das zeigen die Tweets, nicht nur technologisch, auch "Papier und Stift", "Kaffee" und "Spotify" helfen beim Programmieren und sollten in ausreichendem Mass bereitgestellt werden. (mag)