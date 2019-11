Domain .org ist nicht mehr non-Profit

Eine Website mit der Domain-Endung .org ist traditionell ein Anzeichen dafür, dass sie einer Non-Profit-Organisation gehört. Die Domain wurde bisher auch von einer Non-Profit-Organisation verwaltet, der zur Internet Society (ISOC) gehörenden Public Interest Registry (PIR).Nun allerdings hat die ISOC diese Registry verkauft, und zwar an das erst kürzlich gegründete private Investmentunternehmen Ethos Capital. Naturgemäss ist ein Investmentunternehmen an Profiten interessiert. In der Pressemitteilung der ISOC zum Verkauf wird die PIR zwar noch als Non-Profit-Unternehmen bezeichnet. Aber gemäss 'The Register' hat PIR bestätigt, dass sie infolge des Verkaufs auch den Non-Profit-Status aufgeben werde.Die PIR könnte beispielsweise durch eine Erhöhung der Preise für die .org-Domains versuchen, nun Gewinne einzufahren. Die Preiserhöhungen könnten recht empfindlich ausfallen, weil die Internetbehörde ICANN in diesem Juni beschlossen hat, die bisherige Preisobergrenze für diese Domains für mindestens die kommenden zehn Jahre abzuschaffen.Laut Andrew Sullivan, dem CEO der ISOC, gibt die Transaktion der ISOC die notwendigen Ressourcen, um ihre Mission fortzuführen, dass Internet "offener, zugänglicher und sicherer" zu machen. (hjm)