Die europäische Tech-Branche gedeiht

Gemessen an der Gesamtbevölkerung weisen die Schweiz und die nordeuropäischen Länder eine hohe Forscher-Dichte auf. (Bild: Atomico, 2019)

In Sachen Forschung, Entwicklung und Venture-Kapital schliesst Europa langsam zu den USA auf. Die Schweiz ist vorne mit dabei.

Viel Forschung an den ETHs

Wie steht es um die europäische Tech-Branche, insbesondere was Forschung und Entwicklung anbelangt? Dieser Frage widmete sich Atomico. Die europäische Tech-Industrie boomte und die Softwarebranche wachse mindestens fünfmal so stark wie die restliche Wirtschaft, heisst es im Report "State of the European Tech". Auch verfüge Europa über eine grosse Forschungsgemeinschaft – grösser als jene der USA oder Chinas. Und auch in Sachen Venture Capital und Renditen schliesse Europa langsam zu den USA auf, schreiben die Marktforscher.5,7 Millionen Software-Entwickler arbeiten dem Bericht zufolge in Europa – in den USA sind es 4,4 Millionen. Vergangenes Jahr zog die Software-Branche 23 Milliarden an Risikokapital an – ein neuer Rekord – und die Zahl der Einhörner ist demnach auf 61 gewachsen. Ausserdem sind laut Atomico in Europa mittlerweile ein Dutzend Firmen mit einer Bewertung von über fünf Milliarden Dollar entstanden.In Europa gibt es 30 Hubs, in denen über 50'000 Entwickler arbeiten. Die grössten, gemessen an der Zahl der Entwickler, sind London, Berlin und Paris. Allein in London arbeiten demnach fast 360'000 Entwickler. Zürich liegt knapp hinter Berlin auf dem zehnten Platz mit fast 100'000 Entwickler. Vor --inside-channels.ch/articles/49546--zweiJahren waren es laut Atomico 60'000.-- Der Bericht stützt sich hierbei auf Zahlen aus Github.Der am schnellsten wachsende Tech-Hub Europas liegt in der Schweiz. Dabei handelt es sich um Zug. Diese Aussage basiert allerdings nicht auf der Anzahl Entwickler, die in Zug arbeiten, sondern auf der Anzahl Besucher von Community- und Branchen-Events, die in Zug stattfinden. Insgesamt sei die europäische Tech-Community aktiver geworden. Die Zahl der Branchenevents steige von Jahr zu Jahr.Auch in Sachen Forschung müsse Europa sich nicht verstecken. In den EU-28-Ländern Im Bereich der Computer-Wissenschaften sei Europa Heimat von 14 der Top-50 Universitäten. Ganz vorne mit dabei ist die Schweiz mit den beiden ETHs. Ähnlich sieht es im Engineering-Bereich aus, wo die ETHZ und EPFL ebenfalls Top-Plätze belegen.Insbesondere in Deep-Tech-Bereichen würde Europa vermehrt investieren. Die Schweiz rückt auf den vierten Platz vor mit Investitionen über 618 Millionen Franken im vergangenen Jahr. Das ist mehr als in den Jahren 2013 bis 2017 zusammen. Europaweit wird vor allem in Hardware, IoT, Blockchain-, 3D- und Big-Data-Forschung investiert.Der gut 150-seitige Report beschäftigt sich daneben auch mit den Herausforderungen der Branche. Kritisiert werden unter anderem Regulierungen im Bereich Steuern und Datenschutz. Ausserdem wünschten sich die Befragten mehr Flexibilität für Startups sowie im Recruitment. Die Ergebnisse des Tech-Reports beruhen auf einer Reihe von Datenquellen, darunter Daten Linkedin, Stack Overflow und Github. Ausserdem wurden Interviews mit Gründern, Firmen-Inhaber und Angestellten in der Branche geführt. (kjo)