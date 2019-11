Google stellt "Cloud Print" ein

Ein weiterer Gratis-Service von Google wird eingestellt. Cloud Print werde ab 2021 nicht mehr verfügbar sein. "Wir empfehlen Ihnen, im Laufe des nächsten Jahres eine alternative Lösung zu finden", schreibt Google in einem kurzen Support-Dokument.Mit Google Cloud Print lassen sich Druckaufträge über die Cloud an andere Computer oder Drucker senden und dort automatisiert ausdrucken. Dadurch ist es möglich, an einem Gerät ohne angeschlossenen Drucker nativ über Cloud Print zu drucken, ohne Netzwerke zwischen den einzelnen Geräten aufbauen zu müssen, beschrieb Google den Dienst. Cloud Print wurde ursprünglich für Chrome OS konzipiert, kann aber auch mit anderen Betriebssystemen sowie Android-Geräte genutzt werden.Warum der Dienst eingestellt wird, erklärtGoogle nicht. Einzelne Medien gehen von zu geringen Nutzerzahlen aus. Das Unternehmen selbst gibt keine User-Zahlen bekannt. Die lange Vorlaufzeit, die Google den Anwendern gibt, um auf Alternativen umzusteigen, lässt 'The Verge' hingegen von einer grossen Zahl von Anwendern ausgehen. Und auch 'Ars Technica' schreibt , dass Google Cloud Print ein "grosser Erfolg" gewesen sei. Auf der Website des Services findet sich eine Liste mit Hunderten von Drucker-Modellen verschiedener Hersteller, die sich direkt mit dem Cloud Print verbinden lassen. Google Cloud Print wurde 2010 lanciert und befand sich noch immer im Beta-Stadium, wie aus dem Support-Dokument weiter hervorgeht. (kjo)