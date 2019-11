Neues Parlament: Das sind die digitalaffinen Parlamentarier

Nationalrat

Gerhard Andrey (GPS/FR, neu)

Judith Bellaiche (GLP/ ZH, neu)

Isabelle Chevalley (GLP/VD, bisher)

Marcel Dobler (FDP/SG, bisher)

Balthasar Glättli (GPS/ZH, bisher)

Edith Graf-Litscher (SP/SG, bisher)

Corina Gredig (GLP/ZH, neu)

Jürg Grossen (GLP/BE, bisher)

Franz Grüter (SVP/LU, bisher)

Nik Gugger (EVP/ZH, bisher)

Jörg Mäder (GLP/ZH, neu)

Min Li Marti (SP/ZH, bisher)

Mathias Reynard (SP/VS, bisher)

Andri Silberschmidt (FDP/ZH, neu)

Aline Trede (GPS/BE, bisher)

Christian Wasserfallen (FDP/BE, bisher)

Ständerat

Ruedi Noser (FDP/ZH, bisher)

Benedikt Würth (CVP/SG, bisher)

Mit den letzten zweiten Wahlgängen für den Ständerat am vergangenen Wochenende ist das Parlament für die Legislatur 2019-2023 nun vollständig. In Zürich wurde bereits zuvor im zweiten Wahlgang der IT-Vertreter Ruedi Noser (FDP) als Ständerat bestätigt, in St. Gallen der abtretende Regierungsrat und Finanzdirektor Benedikt Würth (CVP).Basierend auf den Empfehlungen des ICT-Dachverbands ICTswitzerland und den "Champions für nachhaltige Digitalpolitik" der Parlamentariergruppe Parldigi sitzen folgende Politikerinnen und Politiker mit ICT- beziehungsweise Digitalisierungsinteressen im Parlament:Sibel Arslan (GPS/BS, bisher)(paz)